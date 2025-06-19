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19 июня, 19:48

В США не понимают, зачем глава офиса Зеленского Ермак приезжал в Вашингтон

Politico: Поездка главы офиса Зеленского Ермака в Вашингтон стала катастрофой

Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Визит главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон в начале июня вызвал недоумение среди американских политиков. Об этом сообщает Politico. По данным издания, собеседники Ермака не вполне понимали цели его поездки.

«Этот визит был катастрофой с точки зрения Украины», — уточняется в публикации.

Один из собеседников издания назвал главу офиса обузой для Киева. Во время визита Ермак столкнулся с трудностями в организации переговоров с высокопоставленными представителями администрации президента США Дональда Трампа. Его встреча с госсекретарём Штатов Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Отмечается, что он «наткнулся» на американского чиновника в коридоре. При этом офис вице-президента Джей Ди Вэнса не отреагировал на просьбу о встрече.

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Ранее глава офиса Зеленского Ермак призвал остановить Россию с помощью силы. Он обвинил РФ в эскалации конфликта и заявил, что остановить её можно только силовыми методами. Во время своего визита в США Ермак резко высказался о позиции Москвы на переговорах, обвинив Россию в попытках затянуть диалог и избежать новых санкций.

Алена Пенчугина
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