В США не понимают, зачем глава офиса Зеленского Ермак приезжал в Вашингтон

Визит главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон в начале июня вызвал недоумение среди американских политиков. Об этом сообщает Politico. По данным издания, собеседники Ермака не вполне понимали цели его поездки.

«Этот визит был катастрофой с точки зрения Украины», — уточняется в публикации.

Один из собеседников издания назвал главу офиса обузой для Киева. Во время визита Ермак столкнулся с трудностями в организации переговоров с высокопоставленными представителями администрации президента США Дональда Трампа. Его встреча с госсекретарём Штатов Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Отмечается, что он «наткнулся» на американского чиновника в коридоре. При этом офис вице-президента Джей Ди Вэнса не отреагировал на просьбу о встрече.