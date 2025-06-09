Глава офиса Зеленского Ермак призвал остановить Россию с помощью силы

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил Россию в эскалации конфликта и заявил, что остановить её можно только силовыми методами. Соответствующее заявление он сделал в своём Telegram-канале.

Во время недавнего визита в США он резко высказался о позиции Москвы на переговорах, обвинив Россию в попытках затянуть диалог и избежать новых санкций. На встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом Ермак призвал Белый дом к немедленному введению ограничительных мер. По его словам, Россия использует переговорный процесс исключительно в собственных интересах и не проявляет стремления к деэскалации.