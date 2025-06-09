Глава офиса Зеленского Ермак призвал остановить Россию с помощью силы
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил Россию в эскалации конфликта и заявил, что остановить её можно только силовыми методами. Соответствующее заявление он сделал в своём Telegram-канале.
«Россия продолжает наращивать агрессию и не стремится к завершению войны. Единственный способ остановить такую эскалацию — сила», — подчеркнул Ермак.
Во время недавнего визита в США он резко высказался о позиции Москвы на переговорах, обвинив Россию в попытках затянуть диалог и избежать новых санкций. На встрече со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом Ермак призвал Белый дом к немедленному введению ограничительных мер. По его словам, Россия использует переговорный процесс исключительно в собственных интересах и не проявляет стремления к деэскалации.
К слову, что Владимиру Зеленскому в последнее время доверяют не все дипломатические задачи, например, 3 июня в США отправился не он, а именно Андрей Ермак. Вероятно, они приняли во внимание прошлую поездку экс-юмориста в Вашингтон, окончившуюся скандалом в прямом эфире. Глава ОП Украины планировал обсудить с американцами вопросы мирного урегулирования и выпросить дополнительную поддержку для ВСУ.