«Газпром» назвал объёмы глобального спроса на газ в 2024 году
Миллер: В 2024 году зафиксирован исторический максимум потребления газа
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В 2024 году мировое потребление природного газа достигло исторического максимума, превысив 4,17 триллиона кубометров. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на ПМЭФ. По его прогнозам, к 2050 году спрос увеличится почти на треть, что связано с активным вкладом государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
В ходе форума Миллер провёл переговоры с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном. Обсуждались вопросы стратегического партнёрства в области газоснабжения, включая развитие поставок российского газа в Китай через восточный маршрут. Стороны отметили эффективность совместных усилий в реализации данного направления.
По словам Миллера, темпы роста потребления газа к середине века опередят средние показатели увеличения энергетического спроса в целом в полтора раза. Особое значение этому процессу придаётся благодаря высокой динамике экономического развития в странах АТР, где в прошлом году зафиксировано почти половина глобального прироста ВВП.
А ранее в Госдуме предположили, что Европа возобновит поставки газа из России, когда будут исчерпаны многие противоречия. Как заявил депутат Алексей Чепа, экономические интересы рано или поздно возобладают, ибо «деньги любят счёт».