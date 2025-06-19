«Газпром» назвал объёмы глобального спроса на газ в 2024 году

В 2024 году мировое потребление природного газа достигло исторического максимума, превысив 4,17 триллиона кубометров. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на ПМЭФ. По его прогнозам, к 2050 году спрос увеличится почти на треть, что связано с активным вкладом государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В ходе форума Миллер провёл переговоры с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном. Обсуждались вопросы стратегического партнёрства в области газоснабжения, включая развитие поставок российского газа в Китай через восточный маршрут. Стороны отметили эффективность совместных усилий в реализации данного направления.

По словам Миллера, темпы роста потребления газа к середине века опередят средние показатели увеличения энергетического спроса в целом в полтора раза. Особое значение этому процессу придаётся благодаря высокой динамике экономического развития в странах АТР, где в прошлом году зафиксировано почти половина глобального прироста ВВП.