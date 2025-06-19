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Регион
19 июня, 20:07

«Газпром» назвал объёмы глобального спроса на газ в 2024 году

Миллер: В 2024 году зафиксирован исторический максимум потребления газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

В 2024 году мировое потребление природного газа достигло исторического максимума, превысив 4,17 триллиона кубометров. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на ПМЭФ. По его прогнозам, к 2050 году спрос увеличится почти на треть, что связано с активным вкладом государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В ходе форума Миллер провёл переговоры с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном. Обсуждались вопросы стратегического партнёрства в области газоснабжения, включая развитие поставок российского газа в Китай через восточный маршрут. Стороны отметили эффективность совместных усилий в реализации данного направления.

По словам Миллера, темпы роста потребления газа к середине века опередят средние показатели увеличения энергетического спроса в целом в полтора раза. Особое значение этому процессу придаётся благодаря высокой динамике экономического развития в странах АТР, где в прошлом году зафиксировано почти половина глобального прироста ВВП.

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А ранее в Госдуме предположили, что Европа возобновит поставки газа из России, когда будут исчерпаны многие противоречия. Как заявил депутат Алексей Чепа, экономические интересы рано или поздно возобладают, ибо «деньги любят счёт».

Тимур Хингеев
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