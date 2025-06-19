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19 июня, 20:24

«Врут даже в таком»: В Раде главу офиса Зеленского Ермака уличили во лжи

Дубинский: Глава офиса Зеленского Ермак врал о переговорах с Марко Рубио в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак предоставил недостоверную информацию о встрече с госсекретарём США Марко Рубио в Вашингтоне. На это указал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время содержится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«В Politico вышла критическая статья про Ермака, в которой описана встреча с Рубио. Помните бравые фоточки? Так вот встречи не было. Наши врут даже в таком», — написал нардеп в социальных сетях.

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Напомним, что ранее издание Politico сообщало, что встреча Ермака с Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Глава офиса Зеленского «наткнулся» на американского чиновника в коридоре. При этом офис вице-президента Джей Ди Вэнса не отреагировал на просьбу о встрече.

Алена Пенчугина
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