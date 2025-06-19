«Врут даже в таком»: В Раде главу офиса Зеленского Ермака уличили во лжи

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак предоставил недостоверную информацию о встрече с госсекретарём США Марко Рубио в Вашингтоне. На это указал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время содержится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

«В Politico вышла критическая статья про Ермака, в которой описана встреча с Рубио. Помните бравые фоточки? Так вот — встречи не было. Наши врут даже в таком», — написал нардеп в социальных сетях.