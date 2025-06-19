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19 июня, 20:40

Медведев заявил о возможном повторении чернобыльской трагедии на Ближнем Востоке

Медведев: Атаки на ядерные объекты Ирана могут привести к новому Чернобылю

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что израильские атаки на иранские ядерные объекты могут привести к последствиям, сопоставимым с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Об этом он написал в соцсети X.

«Все, даже министр обороны Израиля с его громкими заявлениями о судьбе Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — считает Медведев.

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Подобным мнением ранее поделился и политолог Юрий Светов. По его мнению, ядерная война, вызванная Израилем и Ираном, может привести к глобальной угрозе в виде радиоактивного заражения. Он также подчеркнул, Россия не будет посредником в этом конфликте.

Тимур Хингеев
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