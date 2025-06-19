Медведев заявил о возможном повторении чернобыльской трагедии на Ближнем Востоке

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что израильские атаки на иранские ядерные объекты могут привести к последствиям, сопоставимым с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Об этом он написал в соцсети X.

«Все, даже министр обороны Израиля с его громкими заявлениями о судьбе Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — считает Медведев.