В МИД РФ заявили о недопустимом поведении у здания британской дипмиссии
Захарова осудила зигующего человека в британском посольстве в Москве
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес мужчины, продемонстрировавшего нацистский жест на территории британской дипломатической миссии в Москве. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Мужчина в посольстве. Скриншот © VK / Молодая Гвардия
«На балконе британского посольства стоит человек и зигует. Он так отмечает день рождения английского короля. За неделю до Дня памяти и скорби!» — написала дипломат.
А ранее Мария Захарова обвинила Киев в открытии второго фронта в Африке. По её словам, Украина, сталкиваясь с неудачами в противостоянии с Россией, стремится разжечь террористическую активность в африканских странах, поддерживающих РФ.