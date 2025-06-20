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19 июня, 22:29

В МИД РФ заявили о недопустимом поведении у здания британской дипмиссии

Захарова осудила зигующего человека в британском посольстве в Москве

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес мужчины, продемонстрировавшего нацистский жест на территории британской дипломатической миссии в Москве. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Мужчина в посольстве. Скриншот © VK / Молодая Гвардия

Мужчина в посольстве. Скриншот © VK / Молодая Гвардия

«На балконе британского посольства стоит человек и зигует. Он так отмечает день рождения английского короля. За неделю до Дня памяти и скорби!» — написала дипломат.

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А ранее Мария Захарова обвинила Киев в открытии второго фронта в Африке. По её словам, Украина, сталкиваясь с неудачами в противостоянии с Россией, стремится разжечь террористическую активность в африканских странах, поддерживающих РФ.

Тимур Хингеев
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