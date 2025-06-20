Солнце вместо чипсов: Россиянам рассказали, почему летом питание оказывается выгоднее, чем зимой
Финансист Матвеева: Летом гормоны радости активно вырабатываются и без снеков
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Пищевые привычки имеют свойство меняться в течение года. Как следствие — вы можете наблюдать изменения в стоимости своей стандартной продуктовой корзины. Летом она будет обходиться дешевле, чем зимой. Почему так происходит, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева в беседе с Life.ru.
Энергия на поддержание теплообмена
Первое и очевидное — зимой организм расходует больше энергии на поддержание температуры тела. Поэтому и «топлива» в виде еды ему нужно больше. Зачастую секрет набора веса в холодное время года скрывается не в праздничных застольях, а в привычке постоянно что-то есть. Желудок привыкает к бОльшим объёмам пищи, а с приходом тепла ему требуется время на перестройку.
«Вы продолжаете есть часто и много, тратить на это средства, хотя организм уже не требует столько энергии. Постарайтесь отслеживать реальное чувство голода и постепенно переходите на более лёгкие блюда», — советует эксперт.
Сезонные продукты
Летом на прилавках появляется множество свежих овощей и фруктов по приятным ценам. Всё дело в том, что в средней полосе России именно в тёплое время года созревают урожаи. Поэтому вы заметите значительное снижение расходов на фрукты и овощи, ведь их теперь везут не из экзотических стран, а из соседней области. Затраты на логистику ниже, а ассортимент больше. Сезонные покупки будут ещё выгоднее при использовании программ лояльности и кешбэк-сервисов, которые позволяют списывать накопленные за предыдущий шопинг баллы на новый поход в магазин.
Акции и предложения
Летом можно найти множество фруктов, овощей и ягод по специальным предложениям. Так происходит из-за фактора сезонности — спрос на эти товары растёт, как и предложение. Супермаркетам важно продать продукты в срок, в свежем виде. Поэтому нередко можно увидеть полки со скидками, особенно под конец дня.
Естественное поступление витаминов и минералов
Часто за неутолимым чувством голода в период холодов стоит именно нехватка витаминов и минералов. Летом эта проблема решается сама по себе, если добавлять в рацион разнообразные продукты. Голод, а как следствие и траты на питание, снижается, так как организм получает все необходимые элементы естественным путём.
Психологический фактор
Последний фактор носит психоэмоциональный характер. В период серости, морозов, дождей и прочих не самых приятных условий мы испытываем потребность поддержать себя и поднять настроение всеми доступными способами. В ход идёт один из самых легкодоступных методов — еда.
«Просмотры фильмов с попкорном, снеки в кровати и прочие небольшие радости. Летом же гормоны радости вырабатываются значительно активнее, особенно если вы проводите время на солнце. Поэтому желание постоянно что-то жевать снижается, а на такие быстрые эмоциональные приёмы пищи уходит меньше средств», — заключает специалист.
Ранее Life.ru рассказал, как избавиться от синдрома раздражённого кишечника, вызывающего боли и стресс. В этой ситуации поможет элиминационная диета. Из рациона исключаются сахар, алкоголь, молочные продукты, глютенсодержащие продукты, а также жирная и жареная пища, требующая большого количества ферментов и желчи для переваривания. Сладкие фрукты следует ограничить или временно исключить. Разрешены нежирные источники белка и безглютеновые злаки. Однако важно помнить, что такая диета имеет строгие ограничения и не предназначена для длительного применения.