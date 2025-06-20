Макрон выступит с обращением к Евросоюзу на Ле-Бурже

Президент Франции Эмманюэль Макрон 20 июня посетит международный авиасалон в Ле-Бурже, где озвучит новую космическую стратегию страны. Об этом сообщает газета l'Opinion.

Макрон прибудет на мероприятие на борту военного транспортного самолёта Airbus A400M. Однако перспективы дальнейшего производства этой модели остаются неопределёнными. Согласно информации, отсутствие новых контрактов вынудило сборочный завод в Севилье (Испания) планировать завершение выпуска к 2028 году и последующее закрытие предприятия. Для продления работы ещё на один год Испания и Франция в понедельник согласовали дополнительные заказы на семь самолётов при минимальном годовом производстве восьми единиц.

В рамках визита президент осмотрит экспозиции ведущих французских компаний: Airbus, Thales, Safran и Dassault Aviation. Затем ожидается выступление с призывом к укреплению стратегической независимости Европы в космической сфере.

Источник во французской администрации, процитированный агентством AFP, отметил, что Макрон обратится к европейским партнёрам: Германии, Италии и Великобритании с инициативами по совместному развитию космических проектов на фоне растущей активности США и Китая.

По данным газеты Ouest-France, новая космическая политика Франции будет строиться на трёх ключевых направлениях: создание спутниковых созвездий, развитие средств доступа в космос, включая ракеты и микропусковые установки, а также поддержка научных исследований.