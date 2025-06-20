ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов над советскими пленными в 1941 году

Федеральная служба безопасности России рассекретила документы о преступлениях нацистов против советских военнопленных в первые месяцы Великой Отечественной войны. В них описываются массовые расстрелы, пытки и издевательства, которым подвергались солдаты и офицеры Красной Армии.

Среди обнародованных материалов — сообщение начальника Особого отдела НКВД Южного фронта Павла Зеленина, направленное в октябре 1941 года в Москву. Он сообщал, что в районе станции Грейгово (между Николаевом и Кривым Рогом) немцы расстреляли 135 раненых красноармейцев. Перед этим командиров и политработников пытали — им отрубали руки, вырезали глаза и отрезали уши.

В других эпизодах рассказывается, как пленных убивали за наличие партийных билетов, не давали местным жителям хоронить тела под угрозой расстрела. Один из очевидцев рассказал, что немецкий офицер замучил и застрелил старшего лейтенанта, отказавшегося выдать информацию о частях Красной Армии.

«В селе Ануфриевка были задержаны два красноармейца, по национальности грузины, когда эти красноармейцы заявляли, что они не евреи, а грузины, немцы сказали: «А это всё равно, Сталина родственники». Эти красноармейцы были расстреляны», — говорится в показаниях очевидца.