Россия обновила координаты морских границ в Балтийском море

Правительство РФ утвердило новый список координат, по которым рассчитывается ширина территориального моря и прилегающей зоны страны в Балтийском море. Старый перечень, действовавший с 1985 года, утратил силу. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Теперь граница будет определяться по линии самого низкого отлива — от места, где сухопутная граница России встречается с Литвой, до участка границы с Польшей. Эти координаты используются для расчёта, где заканчиваются российские территориальные воды.

Раздел «Балтийское море» из документа времён СССР больше не действует. Новые данные отражают актуальное положение побережья и согласуются с современными правилами.