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20 июня, 00:27

Россия обновила координаты морских границ в Балтийском море

Правительство РФ скорректировало линию отсчёта территориальных вод на Балтике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Правительство РФ утвердило новый список координат, по которым рассчитывается ширина территориального моря и прилегающей зоны страны в Балтийском море. Старый перечень, действовавший с 1985 года, утратил силу. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Теперь граница будет определяться по линии самого низкого отлива — от места, где сухопутная граница России встречается с Литвой, до участка границы с Польшей. Эти координаты используются для расчёта, где заканчиваются российские территориальные воды.

Раздел «Балтийское море» из документа времён СССР больше не действует. Новые данные отражают актуальное положение побережья и согласуются с современными правилами.

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А ранее российский разведывательный самолёт Су-24МР совершил облёт корабля НАТО в Балтийском море. В Сети появились кадры, снятые с борта корабля, на которых видно, как воздушное судно пролетает на низкой высоте и отстреливает тепловые ловушки.

Тимур Хингеев
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