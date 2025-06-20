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Регион
20 июня, 02:26

Гособвинение 23 июня запросит наказание для экс-замминистра обороны Иванова

Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России

Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России

Гособвинитель 23 июня выступит с заключением по делу экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в хищении 216 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил один из участников судебного разбирательства.

«Прения сторон назначены на понедельник 23 июня», — отметил источник. Ожидается, что обвинение потребует уголовного наказания не только для Иванова, но и его подчинённого Антона Филатова.

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А ранее ПСБ банк подал иск в Арбитражный суд Москвы, по которому Тимур Иванов может стать банкротом. Активы Иванова, включая дом с участком, находятся под арестом в связи с уголовными делами. Адвокат Денис Балуев подтвердил информацию об инициации процедуры банкротства. У бывшего заместителя министра обороны России выявили долговые обязательства по банковскому кредиту в размере 175 миллионов рублей.

Тимур Хингеев
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