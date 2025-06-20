Гособвинение 23 июня запросит наказание для экс-замминистра обороны Иванова

Гособвинитель 23 июня выступит с заключением по делу экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в хищении 216 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил один из участников судебного разбирательства.

«Прения сторон назначены на понедельник 23 июня», — отметил источник. Ожидается, что обвинение потребует уголовного наказания не только для Иванова, но и его подчинённого Антона Филатова.