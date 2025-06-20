Редкий 10-каратный бриллиант Марии-Антуанетты продан за 14 млн долларов

Розовый бриллиант «Marie-Thérèse Pink Diamond» весом 10,38 карата был продан на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за более чем 13,9 млн долларов с учётом комиссии покупателя. Его стартовая цена составляла 11,8 млн долларов, что почти вдвое превысило максимальную оценку. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Розовый бриллиант Мари-Антуанетты. Фото © Christie's

Этот драгоценный камень ранее принадлежал императорским и королевским семьям. Помимо королевского происхождения, бриллиант украшает кольцо, созданное известным франко-американским ювелиром Жоэлем Артуром Розенталем (JAR).

Согласно Christie’s, алмаз, вероятно, входил в коллекцию украшений, которую Мария-Антуанетта передала своему парикмахеру в 1791 году накануне неудачной попытки бегства из Парижа. Эти драгоценности затем перешли к её единственной выжившей дочери, герцогине Марии Терезе д’Ангулем, а после — к племяннице, герцогине Марии Терезе де Шамбёр.

Спустя несколько поколений завещание указало следующего известного владельца — королеву Марию Терезу Баварскую, которая называла камень «розовым солитером от тётушки де Шамбёр». В последний раз алмаз выставлялся на торгах в Женеве в 1996 году от имени члена европейской королевской семьи и оставался вне общественного внимания до недавнего аукциона.