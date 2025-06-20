Редкий 10-каратный бриллиант Марии-Антуанетты продан за 14 млн долларов
Бриллиант Марии-Антуанетты. Обложка © Christie's
Розовый бриллиант «Marie-Thérèse Pink Diamond» весом 10,38 карата был продан на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за более чем 13,9 млн долларов с учётом комиссии покупателя. Его стартовая цена составляла 11,8 млн долларов, что почти вдвое превысило максимальную оценку. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Розовый бриллиант Мари-Антуанетты. Фото © Christie's
Этот драгоценный камень ранее принадлежал императорским и королевским семьям. Помимо королевского происхождения, бриллиант украшает кольцо, созданное известным франко-американским ювелиром Жоэлем Артуром Розенталем (JAR).
Согласно Christie’s, алмаз, вероятно, входил в коллекцию украшений, которую Мария-Антуанетта передала своему парикмахеру в 1791 году накануне неудачной попытки бегства из Парижа. Эти драгоценности затем перешли к её единственной выжившей дочери, герцогине Марии Терезе д’Ангулем, а после — к племяннице, герцогине Марии Терезе де Шамбёр.
Спустя несколько поколений завещание указало следующего известного владельца — королеву Марию Терезу Баварскую, которая называла камень «розовым солитером от тётушки де Шамбёр». В последний раз алмаз выставлялся на торгах в Женеве в 1996 году от имени члена европейской королевской семьи и оставался вне общественного внимания до недавнего аукциона.
А ранее во Франции на аукционе был продан редкий клад — сундук, наполненный древними золотыми монетами. Вырученная сумма составила 3,3 миллиона евро, что эквивалентно примерно 297 миллионам рублей. Особую ценность представляют 172 «наполеондора» — золотые монеты номиналом 20 франков. Их стоимость предварительно оценена в 100 тысяч евро.