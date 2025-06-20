В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 октября

В августе и октябре у некоторых российских пенсионеров пересчитают выплаты, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали в предыдущем, 2024 году. По закону можно получить не более трёх баллов в год», — отметила Бессараб. Для этого не нужно подавать никаких заявлений — всё произойдёт автоматически.

С 1 октября индексация затронет военных пенсионеров. Их выплаты увеличат примерно на 4,5%, при этом обращаться в Социальный фонд не потребуется. Чиновница отметила, что при расчёте пенсий военным учитывается прогнозируемая инфляция. Но если инфляция в реальности будет выше, возможно дополнительное повышение выплат.