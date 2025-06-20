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20 июня, 05:02

СБУ не прекратила розыск помощника президента России Мединского

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Служба безопасности Украины (СБУ) продолжает розыск Владимира Мединского — руководителя российской переговорной делегации и помощника президента РФ, несмотря на старт прямых переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В базе данных СБУ фигура Мединского значится с 30 мая 2024 года. Он остаётся единственным участником российской группы переговорщиков, который числится в списках разыскиваемых.

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Ранее стало известно, что Россия готовит ответный список детей на территории Украины, которые нуждаются в воссоединении с семьями в РФ. Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сейчас ведётся работа по возвращению восьми детей из стран Евросоюза и около десяти — с Украины.

Тимур Хингеев
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