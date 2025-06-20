Собянин сообщил об уничтожении ещё одного летевшего на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 08:07 мск.