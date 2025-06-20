Собянин сообщил об уничтожении ещё одного летевшего на Москву беспилотника
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 08:07 мск.
Об уничтожении первого беспилотника Собянин сообщал в 06:55. По его словам, на месте работают сотрудники экстренных служб. Также Life.ru сообщал, что 17 июня ПВО сбила два летевших на Москву украинских дрона.