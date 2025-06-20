Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 05:20

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного летевшего на Москву беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 08:07 мск.

За ночь системы ПВО сбили 61 беспилотник над девятью регионами России
За ночь системы ПВО сбили 61 беспилотник над девятью регионами России

Об уничтожении первого беспилотника Собянин сообщал в 06:55. По его словам, на месте работают сотрудники экстренных служб. Также Life.ru сообщал, что 17 июня ПВО сбила два летевших на Москву украинских дрона.

Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar