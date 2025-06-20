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20 июня, 05:44

Кокорин может вернуться в Россию

SHOT: Александр Кокорин может перейти из кипрского «Ариса» в «Сочи»

Кокорин уже выступал за «Сочи» в 2020 году. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Кокорин уже выступал за «Сочи» в 2020 году. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин планирует вернуться в Россию. Как сообщает SHOT, футболист может перейти в стан «Сочи», который вернулся в РПЛ.

При этом Кокорин всего месяц назад продлил контракт с «Арисом» до 2026 года. По данным телеграм-канала, несмотря на довольно результативный сезон 34-летнего россиянина (11 голов в 30 матчах во всех турнирах), кипрский клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость и омолодить состав.

Напомним, что Кокорин уже выступал за «Сочи» в 2020 году. В десяти матчах он забил семь голов.

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Клуб из Краснодарского края вышел в РПЛ, победив в стыковых матчах «Пари НН». Впрочем, нижегородцы тоже сыграют в следующем сезоне в элитном дивизионе российского футбола. Причина этому — проблемы «Химок».

Никита Никонов
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