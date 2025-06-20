Кокорин может вернуться в Россию
SHOT: Александр Кокорин может перейти из кипрского «Ариса» в «Сочи»
Кокорин уже выступал за «Сочи» в 2020 году. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин планирует вернуться в Россию. Как сообщает SHOT, футболист может перейти в стан «Сочи», который вернулся в РПЛ.
При этом Кокорин всего месяц назад продлил контракт с «Арисом» до 2026 года. По данным телеграм-канала, несмотря на довольно результативный сезон 34-летнего россиянина (11 голов в 30 матчах во всех турнирах), кипрский клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость и омолодить состав.
Напомним, что Кокорин уже выступал за «Сочи» в 2020 году. В десяти матчах он забил семь голов.
Клуб из Краснодарского края вышел в РПЛ, победив в стыковых матчах «Пари НН». Впрочем, нижегородцы тоже сыграют в следующем сезоне в элитном дивизионе российского футбола. Причина этому — проблемы «Химок».