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20 июня, 06:04

Россиянин спас японку на Эвересте, пока остальные смотрели и звали на помощь

SHOT: Россиянин спас на Эвересте японскую туристку, провалившуюся в расщелину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Ga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Ga

На Эвересте россиянин спас японскую туристку, провалившуюся в расщелину на высоте около четырёх километров. Инцидент произошёл утром недалеко от монастыря Тенгбоче. Девушка по имени Юки упала в расщелину и не могла самостоятельно выбраться из-за полученных травм, сообщает Telegram-канал SHOT.

На помощь японке пришли другие туристы, которые начали вызывать помощь, но настоящим героем стал 37-летний россиянин Александр Лоевский. Он бросился вытаскивать девушку. Используя верёвку, мужчина спустился в ледниковый разлом, вынес Юки на плече и выбрался на поверхность. Девушку эвакуировали вертолётом в больницу.

Лоевский также пострадал, почувствовав сильную слабость после подъёма. Предположительно, у него началась высотная болезнь (кислородное голодание), возможно, усугублённая иммунным заболеванием, о котором он упомянул. Несмотря на предложение госпитализации в Катманду, россиянин отказался и планирует спуститься с Эвереста через несколько дней.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская телеведущая Виктория Боня смогла покорить Эверест со второй попытки. Она призналась, что осуществила мечту и посвятила своё достижение маме и всем женщинам мира.

Наталья Афонина
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