Россиянин спас японку на Эвересте, пока остальные смотрели и звали на помощь

На Эвересте россиянин спас японскую туристку, провалившуюся в расщелину на высоте около четырёх километров. Инцидент произошёл утром недалеко от монастыря Тенгбоче. Девушка по имени Юки упала в расщелину и не могла самостоятельно выбраться из-за полученных травм, сообщает Telegram-канал SHOT.

На помощь японке пришли другие туристы, которые начали вызывать помощь, но настоящим героем стал 37-летний россиянин Александр Лоевский. Он бросился вытаскивать девушку. Используя верёвку, мужчина спустился в ледниковый разлом, вынес Юки на плече и выбрался на поверхность. Девушку эвакуировали вертолётом в больницу.

Лоевский также пострадал, почувствовав сильную слабость после подъёма. Предположительно, у него началась высотная болезнь (кислородное голодание), возможно, усугублённая иммунным заболеванием, о котором он упомянул. Несмотря на предложение госпитализации в Катманду, россиянин отказался и планирует спуститься с Эвереста через несколько дней.