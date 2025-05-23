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23 мая, 01:02

Непал расследует скоростной подъём британских военных на Эверест

Непал расследует скоростной подъём британских военных на Эверест. Обложка © Х / Everest Today

Непал расследует скоростной подъём британских военных на Эверест. Обложка © Х / Everest Today

Власти Непала начали официальное расследование в связи со скоростным подъёмом на Эверест группы британских альпинистов, в состав которой входили бывшие военные спецподразделений и действующий министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс. Об этом пишет The Telegraph.

Как выяснилось, группа использовала ксенон — инертный газ, который значительно ускоряет процесс акклиматизации, что позволило им совершить восхождение всего за пять дней вместо 6-8 недель.

Глава туристического департамента Непала Нараян Прасад Регми выразил серьёзную озабоченность данным инцидентом, подчеркнув, что альпинисты не уведомили власти о применении ксенона, что является нарушением установленных правил. Все участники экспедиции, включая британского министра, будут вызваны для дачи объяснений, после чего непальская сторона примет соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

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Артём Гапоненко
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