Непал расследует скоростной подъём британских военных на Эверест

Власти Непала начали официальное расследование в связи со скоростным подъёмом на Эверест группы британских альпинистов, в состав которой входили бывшие военные спецподразделений и действующий министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс. Об этом пишет The Telegraph.

Как выяснилось, группа использовала ксенон — инертный газ, который значительно ускоряет процесс акклиматизации, что позволило им совершить восхождение всего за пять дней вместо 6-8 недель.