В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке опасной для всего мира

Напряжённая обстановка на Ближнем Востоке представляет опасность не только для этого региона, но и для всего мира. Об этом в интервью Sky News заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация [на Ближнем Востоке] крайне напряжённая и опасная не только для региона, но и для мира в целом», — сказал он.

По словам Пескова, потенциальное расширение числа участников конфликта несёт в себе ещё большую опасность, поскольку может привести к дальнейшей эскалации напряжённости и новому витку конфронтации в регионе.