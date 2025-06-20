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Регион
20 июня, 07:17

В Газе заявили о гибели почти 70 человек за сутки при ударах Израиля

Минздрав Газы: В ходе обстрелов Израиля за сутки были убиты 70 палестинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

За последние сутки израильские обстрелы в секторе Газа привели к гибели не менее 69 человек, ещё 221 житель анклава получил ранения. Об этом заявило местное ведомство здравоохранения, особо отметив, что множество пострадавших и тел остаются под руинами и на улицах, куда не могут попасть спасатели.

«За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 69 погибших, в том числе извлечённые из-под завалов останки 2 человек, убитых ранее. Также был доставлен 221 раненый», — рассказали в Минздраве.

С момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года общие потери среди населения Газы достигли чудовищных масштабов. Согласно данным Минздрава, совокупное число погибших превысило 55 700 человек, а количество раненых — 130 100. Эти цифры продолжают расти ежедневно, подчеркивая гуманитарную катастрофу в регионе.

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Ранее сообщалось, что израильская армия атаковала танками очередь из людей, которые стояли за гуманитарной помощью в Газе. В результате погибли 59 мирных жителей. Было совершено как минимум два выстрела из пушки. Ранения получил 221 человек.

Владимир Озеров
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