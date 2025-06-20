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20 июня, 08:00

Старовойт: Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Молдавией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Россия готова обсудить возобновление авиасообщения с Молдавией. Министр транспорта Роман Старовойт во время переговоров с депутатами оппозиционного блока «Победа» в рамках Петербургского международного экономиеского форума (ПМЭФ) заявил, что изначально Москва не была инициатором закрытия воздушного пространства с Кишинёвом, а лишь приняла ответные меры.

«Если не будет проблем с пролётом, мы готовы, конечно, с авиакомпаниями рассмотреть воздушное сообщение», — заявил он.

Министр транспорта отметил, что в настоящее время запрет на полёты в Молдавию сохраняется со стороны граничащих с ней стран.

«Мы на низком старте, и как только... мы всегда за дружбу народов и взаимодействие. Я прекрасно знаю, какая диаспора большая проживает в России», — сказал Старовойт.

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В то время как Россия готова восстановить перелёты, власти Молдавии продолжают сообщать гражданам, что лучше не ездить в Москву без особой надобности. Поездка в РФ должна быть действительно крайне необходимой, говорят в Кишинёве.

Наталья Афонина
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