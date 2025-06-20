В России не оценили идею увеличить маткапитал на первенца на 1 миллион рублей

Молодые семьи вряд ли откажутся от карьеры ради рождения ребёнка в случае увеличения маткапитала на первенца на один миллион рублей. Подобная мера стимулирует рождение второго, но не первого малыша, объяснил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв.

«Имея сертификат, семьи решают «сходить за вторым» на несколько лет раньше. Маткапитал помогает им расширить жилплощадь по случаю прибавления. Но первого ребёнка заводят совсем с другими мотивами — потому что считают, что уже готовы к этому, в том числе финансово. Во-вторых, до 24 лет у девушки обычно ещё нет ничего, кроме свежего диплома и не более одного года опыта работы. У её мужа, как правило, ситуация ровно такая же», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Селезнёв назвал странным ожидание того, что молодёжь откажется от построения карьеры ради рождения детей. Кроме того, эксперт акцентировал внимание, что 1,7 миллиона рублей в виде сертификата не решат жилищную проблему в случае отсутствия наследства или собственных накоплений.

Эксперт дополнил, что в настоящее время можно спокойно заработать сумму, равную размеру материнского капитала. Например, в технологичных профессиях на старте карьеры можно получать около 100 тысяч рублей в первый год.