«Высвободить ресурсы»: В России объяснили идею избавиться от праздников в январе и мае

Работодатели смогут увеличить зарплату россиян, если заменят каникулы в январе и мае на шесть коротких рабочих недель по три дня. Такое мнение выразил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Российские работники по-прежнему получают критически мало. Для того, чтобы повысить зарплаты, необходимо повышать производительность труда. Мой опыт показывает: когда компания начинает работать эффективнее, она получает возможность увеличивать фонд оплаты труда, повышать уровень жизни сотрудников. Конечная цель — высвобождение ресурсов на развитие, модернизацию, повышение оплаты труда», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Пищальников дополнил, что оптимизация и организация процессов — главный ресурс, позволяющий создавать комфортные условия для сотрудников и производить конкурентный товар с высокой маржинальностью. Специалист объяснил, что мера по корректировке графика является таким же инструментом, правда не очень популярным. Тем не менее в будущем это позволит закрыть более весомые потребности работников.

«В этом и была конечная цель моего предложения. Другая мера — повышение производительности труда на предприятии за счёт грамотных процессов. Это основной инструмент», — подытожил автор инициативы.