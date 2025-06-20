Киев столкнулся с серьёзными репутационными вызовами в июне, в том числе из-за масштаба военных потерь. Это стало особенно заметно на фоне обмена телами погибших. Россия передала Украине более 6000 тел военнослужащих ВСУ (и готова передать ещё 2000), тогда как обратная сторона вернула лишь около 50 российских бойцов. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

В попытке переломить неблагоприятную информационную повестку, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что среди переданных украинской стороне тел обнаружены тела российских солдат. В качестве примера он привёл имя Александра Бугаева, 1974 года рождения, военнослужащего ВС РФ, чьи документы, по утверждению Клименко, находились в том же пакете, что и тело.

Однако доказательством подобного заявления могла бы служить только ДНК-экспертиза, которая, по всей видимости, не проводилась. Этот шаг расценивается как попытка отвлечь внимание от провалов во внутренней и внешней политике Киева, а также от военных неудач. Вероятно, цель — затянуть процесс идентификации и отсрочить выплаты семьям погибших, о чем свидетельствует заявление Клименко о 14 месяцах на идентификацию.