Не купил значок — не был на форуме: Life.ru узнал расценки на мерч ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум продолжается, и самое время приобрести себе что-то на память о посещении мероприятия. Для всех желающих на территории работает магазин, который предлагает гостям товары, начиная от значка и заканчивая толстовками. Life.ru ответил на самый главный вопрос: сколько же стоят вещи с главого форума этого сезона.

Товары из брендированного магазина ПМЭФ-2025. Видео © Life.ru

На самом деле расценки разные и подходят под каждый бюджет, например, самым дешёвым товаром магазина оказался значок ПМЭФ-2025 — 600 рублей. При этом самую крупную сумму придётся отдать за приталенную толстовку — 8300 рублей.

В ассортименте магазина также можно встретить ещё кучу разных товаров: Брелоки с символикой ПМЭФ-2025 — 750 рублей

Блокнот для записей — 1600–1800 рублей

Спортивная бутылка — 1800 рублей

Обычная бутылка для воды — 1800 рублей

Повязка для сна — 2000 рублей

Чашка — 2000 рублей

Шоппер — 2500 рублей

Детская тельняшка — 2800 рублей

Картхолдер — 3600 рублей

Футболка стандартная — 4300 рублей

Худи — 6300 рублей

Чайная фарфоровая пара — 6500 рублей.

Все товары созданы с определённой символикой и даже цветами форума, а одежда сшита из качественных материалов. Россияне, приехавшие на мероприятие, денег не жалеют и ежедневно захаживают в магазинчик. По словам продавца, самый ходовой товар — худи на молнии. Гости форума отдают за одежду 7500 рублей. Зато все соседи точно будут знать, что вы были на ПМЭФ-2025.