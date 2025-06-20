Не купил значок — не был на форуме: Life.ru узнал расценки на мерч ПМЭФ
Самым дешёвым товаром, который можно купить в магазине ПМЭФ-2025, стал значок
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Петербургский международный экономический форум продолжается, и самое время приобрести себе что-то на память о посещении мероприятия. Для всех желающих на территории работает магазин, который предлагает гостям товары, начиная от значка и заканчивая толстовками. Life.ru ответил на самый главный вопрос: сколько же стоят вещи с главого форума этого сезона.
Товары из брендированного магазина ПМЭФ-2025. Видео © Life.ru
На самом деле расценки разные и подходят под каждый бюджет, например, самым дешёвым товаром магазина оказался значок ПМЭФ-2025 — 600 рублей. При этом самую крупную сумму придётся отдать за приталенную толстовку — 8300 рублей.
В ассортименте магазина также можно встретить ещё кучу разных товаров:
- Брелоки с символикой ПМЭФ-2025 — 750 рублей
- Блокнот для записей — 1600–1800 рублей
- Спортивная бутылка — 1800 рублей
- Обычная бутылка для воды — 1800 рублей
- Повязка для сна — 2000 рублей
- Чашка — 2000 рублей
- Шоппер — 2500 рублей
- Детская тельняшка — 2800 рублей
- Картхолдер — 3600 рублей
- Футболка стандартная — 4300 рублей
- Худи — 6300 рублей
- Чайная фарфоровая пара — 6500 рублей.
Все товары созданы с определённой символикой и даже цветами форума, а одежда сшита из качественных материалов. Россияне, приехавшие на мероприятие, денег не жалеют и ежедневно захаживают в магазинчик. По словам продавца, самый ходовой товар — худи на молнии. Гости форума отдают за одежду 7500 рублей. Зато все соседи точно будут знать, что вы были на ПМЭФ-2025.
Если же вы не хотите тратить деньги на кофточку с брендом форума, то можно попробовать выцепить бесплатную футболку. Правда, на ней не будет символики ПМЭФ-2025, но зато будет более крутая надпись. Так, на мероприятии раздают футболки с цитатами президента России Владимира Путина. Гостям вручают их бесплатно, но стоит постоять в приличной очереди.