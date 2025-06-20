В Израиле умер мужчина, укравший манустрипты из российской библиотеки на $139 млн

Давид Кибири, один из ключевых участников резонансного хищения манускриптов из Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге, скончался. Его смерть подтвердил сын Амир в Instagram*.

«С глубокой скорбью и тяжёлым сердцем мы объявляем о кончине Давида Кибири, покойного нашего отца, деда, брата и дорогого члена семьи», — сказано в публикации.

Кибири, вместе с сообщником Ционом Леви, в 1994 году вынес из РНБ бесценные древние еврейские и средневековые рукописи, а также старинные списки с миниатюрами, оцениваемые в колоссальные $139 миллионов. Целью злоумышленников была продажа этих раритетов на аукционах в США.

В Израиле за эту дерзкую кражу Кибири и Леви получили всего шесть месяцев тюрьмы и штраф в $13 тысяч – наказание, которое многие сочли несоразмерным масштабу преступления.

Похороны Кибири пройдут в Тель-Авиве. Причина смерти не разглашается.

Ранее Life.ru рассказывал, как в сентябре 2024 года Росгвардия задержала жителя Санкт-Петербурга, который выходил из Российской национальной библиотеки с редкой книгой греческого мыслителя под рубашкой. Мужчина попытался украсть издание «Дионисий Ареопагит. Сочинения».