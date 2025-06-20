Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 08:33

Пример Ливии ни при чём: В Совфеде объяснили, почему Трамп на самом деле медлит с ударами по Ирану

Сенатор Клишас: США не смогут уничтожить ядерные объекты без применения ТЯО

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснил, что президент США Дональд Трамп медлит с принятием решения по нанесению ударов по Тегерану вовсе не из сочувствия к иранцам. Об этом российский политик написал в телеграм-канале.

«С удивлением смотрю публикации, что США опасаются превращения Ирана во вторую Ливию и поэтому не наносят удары по Ирану. А разве за войну в Ливии (Ираке, Афганистане, Сирии), которая привела к началу гражданской войны и массовым жертвам среди гражданского населения, кто-то понёс ответственность в США? Политики, военные? Нет», сказано в тексте.

Парламентарий напомнил, что Вашингтон всегда чувствовал свою безнаказанность, поэтому в Белом доме вообще не переживают о том, что Иран превратится в новую Ливию. Клишас объяснил, что Трамп медлит с ударами, так как полагает, что «без применения тактического ядерного оружия объекты иранской ядерной программы (вполне возможно, мирной) не удастся уничтожить».

В США подсчитали миллионные расходы Израиля на бомбёжки Ирана
В США подсчитали миллионные расходы Израиля на бомбёжки Ирана

Напомним, газета New York Post, ссылаясь на инсайдеров из окружения главы Белого дома, написала, что президент США Дональд Трамп проявляет сдержанность в вопросе возможных ударов по Ирану, опасаясь, что вмешательство может привести к кризису, похожему на ситуацию в Ливии. Также, по мнению издания, хозяин Белого дома боится, что из-за конфликта в Иране может появиться лидер якобы более радикальный, чем нынешний верховный руководитель страны — Али Хаменеи.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar