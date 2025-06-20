Пример Ливии ни при чём: В Совфеде объяснили, почему Трамп на самом деле медлит с ударами по Ирану
Сенатор Клишас: США не смогут уничтожить ядерные объекты без применения ТЯО
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Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснил, что президент США Дональд Трамп медлит с принятием решения по нанесению ударов по Тегерану вовсе не из сочувствия к иранцам. Об этом российский политик написал в телеграм-канале.
«С удивлением смотрю публикации, что США опасаются превращения Ирана во вторую Ливию и поэтому не наносят удары по Ирану. А разве за войну в Ливии (Ираке, Афганистане, Сирии), которая привела к началу гражданской войны и массовым жертвам среди гражданского населения, кто-то понёс ответственность в США? Политики, военные? Нет», — сказано в тексте.
Парламентарий напомнил, что Вашингтон всегда чувствовал свою безнаказанность, поэтому в Белом доме вообще не переживают о том, что Иран превратится в новую Ливию. Клишас объяснил, что Трамп медлит с ударами, так как полагает, что «без применения тактического ядерного оружия объекты иранской ядерной программы (вполне возможно, мирной) не удастся уничтожить».
Напомним, газета New York Post, ссылаясь на инсайдеров из окружения главы Белого дома, написала, что президент США Дональд Трамп проявляет сдержанность в вопросе возможных ударов по Ирану, опасаясь, что вмешательство может привести к кризису, похожему на ситуацию в Ливии. Также, по мнению издания, хозяин Белого дома боится, что из-за конфликта в Иране может появиться лидер якобы более радикальный, чем нынешний верховный руководитель страны — Али Хаменеи.