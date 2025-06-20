Пример Ливии ни при чём: В Совфеде объяснили, почему Трамп на самом деле медлит с ударами по Ирану

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснил, что президент США Дональд Трамп медлит с принятием решения по нанесению ударов по Тегерану вовсе не из сочувствия к иранцам. Об этом российский политик написал в телеграм-канале.

«С удивлением смотрю публикации, что США опасаются превращения Ирана во вторую Ливию и поэтому не наносят удары по Ирану. А разве за войну в Ливии (Ираке, Афганистане, Сирии), которая привела к началу гражданской войны и массовым жертвам среди гражданского населения, кто-то понёс ответственность в США? Политики, военные? Нет», — сказано в тексте.

Парламентарий напомнил, что Вашингтон всегда чувствовал свою безнаказанность, поэтому в Белом доме вообще не переживают о том, что Иран превратится в новую Ливию. Клишас объяснил, что Трамп медлит с ударами, так как полагает, что «без применения тактического ядерного оружия объекты иранской ядерной программы (вполне возможно, мирной) не удастся уничтожить».