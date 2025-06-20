В США подсчитали миллионные расходы Израиля на бомбёжки Ирана

Израильские власти не жалеют денег на ведение боевых действий против Ирана, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов. Как утверждается в публикации, на один месяц войны у Тель-Авива может уйти 12 миллиардов долларов.

Так, например, стоимость средств перехвата ракет доходит до 200 миллионов долларов ежедневно. Кроме того, Израилю нужно учесть необходимость восстановить собственную территорию после ответных ударов противника. На эти цели потребуется, по оценкам аналитиков, примерно 400 миллионов долларов. Издание допускает, что подобные траты могут охладить пыл израильских властей на продолжение боёв.

Эксперт израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински рассказал газете, что каждый случай активации израильской системы ПВО «Праща Давида» стоит почти 700 миллионов долларов. И, конечно же, очень дорого обходится стране использование истребителей F-35. Десять тысяч долларов — такова стоимость одного часа полёта самолёта.