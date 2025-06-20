«Табуретка с тремя ножками»: Турция рискует повторить судьбу Ирана из-за усиления Израиля
Эксперт Стародубцев: Израиль сильно укрепил свои позиции на Ближнем Востоке
Турция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha
За последнее время Израиль сильно укрепил свои позиции на Ближнем Востоке, поэтому Турция рискует повторить судьбу Ирана, полагает эксперт Иван Стародубцев. По его словам, сегодня весь регион переживает переформатирование, драйвером которого выступает еврейское государство.
«Совершенно неожиданно ему удалось продавить Иран своими ударами за последние месяцы и насколько сейчас удаётся наносить ощутимый ущерб и иранской инфраструктуре, и образу Ирана в мире, и военно-политическому и политическому руководству Ирана внутри страны», — обратил внимание собеседник радио «Комсомольская правда».
По его словам, никто не ожидал подобного развития событий. Ранее ситуация на Ближнем Востоке оценивалась как конкуренция трёх держав: Израиля, у которого, вероятно, есть ядерное оружие, Ирана, который контролирует шиитов, и Турции, которая реализует политику, «сочетающую в себе элементы нового османизма, исламизма и тюркизма».
«То есть вот такая табуретка получалась, три ножки у неё было. Что сейчас мы видим — Израилю удаётся очень кратно усилиться за счёт Ирана и за всем этим с большой обеспокоенностью смотрит Турецкая Республика», — отметил эксперт.
Ранее в Иране назвали условия для прекращения ударов по Израилю, потребовав репараций от еврейского государства. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что результатом операции может стать смена власти в Иране. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможном повторении чернобыльской трагедии на Ближнем Востоке.