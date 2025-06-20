«Табуретка с тремя ножками»: Турция рискует повторить судьбу Ирана из-за усиления Израиля

За последнее время Израиль сильно укрепил свои позиции на Ближнем Востоке, поэтому Турция рискует повторить судьбу Ирана, полагает эксперт Иван Стародубцев. По его словам, сегодня весь регион переживает переформатирование, драйвером которого выступает еврейское государство.

«Совершенно неожиданно ему удалось продавить Иран своими ударами за последние месяцы и насколько сейчас удаётся наносить ощутимый ущерб и иранской инфраструктуре, и образу Ирана в мире, и военно-политическому и политическому руководству Ирана внутри страны», — обратил внимание собеседник радио «Комсомольская правда».

По его словам, никто не ожидал подобного развития событий. Ранее ситуация на Ближнем Востоке оценивалась как конкуренция трёх держав: Израиля, у которого, вероятно, есть ядерное оружие, Ирана, который контролирует шиитов, и Турции, которая реализует политику, «сочетающую в себе элементы нового османизма, исламизма и тюркизма».