Греф дал совет россиянам, куда вложить миллион рублей
Герман Греф рассказал, как выгодно вложить миллион рублей на разные сроки
Герман Греф. Обложка © РИА «Новости» / Кирилл Зыков
Глава Сбербанка Герман Греф дал рекомендацию в интервью РБК о том, как лучше всего инвестировать миллион рублей в текущих условиях. По мнению банкира, оптимальное решение зависит от того, на какой срок планируется вложение средств.
«Если срок вложения — год, то лучше выбрать депозит. Если горизонт — пять лет, то можно вложиться в акции «Сбера». Наши люди ценой многих кризисов получили хорошую экономическую подготовку, поэтому они действуют абсолютно рационально. Даже бизнес предпочитает сейчас депозиты, потому что это гарантированный доход», — рассказал Греф.
Он подчеркнул, что в условиях высоких процентных ставок российские граждане и предприятия предпочитают сохранять средства на депозитах или в ликвидных фондах. Греф отметил, что такое поведение соответствует целям Центробанка и способствует стабилизации экономики в сложившейся ситуации.
Ранее Life.ru рассказал, что россиянам не стоит закрывать краткосрочные вклады раньше второго квартала. Рекомендуется для начала сохранять на них деньги, а только потом совершать переход. В случае, если Центробанк решит снизить ключевую ставку, то это может повлиять на уменьшение ставок по вкладам в банках.