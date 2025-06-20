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20 июня, 08:33

Греф дал совет россиянам, куда вложить миллион рублей

Герман Греф рассказал, как выгодно вложить миллион рублей на разные сроки

Герман Греф. Обложка © РИА «Новости» / Кирилл Зыков

Герман Греф. Обложка © РИА «Новости» / Кирилл Зыков

Глава Сбербанка Герман Греф дал рекомендацию в интервью РБК о том, как лучше всего инвестировать миллион рублей в текущих условиях. По мнению банкира, оптимальное решение зависит от того, на какой срок планируется вложение средств.

«Если срок вложения — год, то лучше выбрать депозит. Если горизонт — пять лет, то можно вложиться в акции «Сбера». Наши люди ценой многих кризисов получили хорошую экономическую подготовку, поэтому они действуют абсолютно рационально. Даже бизнес предпочитает сейчас депозиты, потому что это гарантированный доход», — рассказал Греф.

Он подчеркнул, что в условиях высоких процентных ставок российские граждане и предприятия предпочитают сохранять средства на депозитах или в ликвидных фондах. Греф отметил, что такое поведение соответствует целям Центробанка и способствует стабилизации экономики в сложившейся ситуации.

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Ранее Life.ru рассказал, что россиянам не стоит закрывать краткосрочные вклады раньше второго квартала. Рекомендуется для начала сохранять на них деньги, а только потом совершать переход. В случае, если Центробанк решит снизить ключевую ставку, то это может повлиять на уменьшение ставок по вкладам в банках.

Наталья Афонина
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