Греф дал совет россиянам, куда вложить миллион рублей

Глава Сбербанка Герман Греф дал рекомендацию в интервью РБК о том, как лучше всего инвестировать миллион рублей в текущих условиях. По мнению банкира, оптимальное решение зависит от того, на какой срок планируется вложение средств.

«Если срок вложения — год, то лучше выбрать депозит. Если горизонт — пять лет, то можно вложиться в акции «Сбера». Наши люди ценой многих кризисов получили хорошую экономическую подготовку, поэтому они действуют абсолютно рационально. Даже бизнес предпочитает сейчас депозиты, потому что это гарантированный доход», — рассказал Греф.

Он подчеркнул, что в условиях высоких процентных ставок российские граждане и предприятия предпочитают сохранять средства на депозитах или в ликвидных фондах. Греф отметил, что такое поведение соответствует целям Центробанка и способствует стабилизации экономики в сложившейся ситуации.