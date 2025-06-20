Хинштейн: Возвращённых с Украины женщин доставили в Курск

В Курск доставлены жительницы Суджанского района, которых ВСУ во время своего вторжения вывезли на Украину. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Прибытие женщин в Курскую область. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

По словам главы региона, одна из женщин была разлучена с супругом на протяжении многих месяцев. Их воссоединение стало для мужчины полной неожиданностью – он даже не сразу поверил в случившееся.

«Говорит, супруг даже не сразу поверил. Уже сейчас он должен был приехать в Курск, чтобы встретиться с женой», — сообщил врио главы региона.

Все прибывшие прошли медицинский осмотр. Хинштейн заверил, что им будет оказана всесторонняя поддержка: предоставлено необходимое лечение, содействие в восстановлении документов и оформлении положенных выплат.