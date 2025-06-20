Греф назвал равновесный курс рубля к доллару
Греф назвал равновесным курс более 100 рублей за доллар
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что нынешний курс рубля очень далёк от равновесного. Таким мнением он поделился в ходе делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума, комментируя ситуация с курсом валют.
«Курс далёк сегодня от равновесия. <...> Мы сегодня имеем курс на уровне 78 — 79 рублей. Очевидно, что равновесным курсом является 100 «плюс» по отношению к доллару», — сказал Греф.
Ранее эксперты предположили, что основное влияние на курс рубля в ближайшие недели будет оказывать сальдо внешней торговли России. Сохранение положительной разницы между экспортом и импортом на уровне около 10 миллиардов долларов по итогам июня будет означать умеренное давление на российскую валюту.