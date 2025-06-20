Ключевую сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина будет модерировать Надим Котеич, известный журналист из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Песков — о модераторе сессии с Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Он (Котеич) уже встречался и общался с президентом во время встречи с главными редакторами СМИ», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ корреспонденту.

Выбор представителя арабского мира в текущей геополитической обстановке весьма символичен. Он отражает не только динамику ближневосточных конфликтов, но и, прежде всего, активное развитие сотрудничества России с государствами региона, особенно с крупными экспортёрами энергоресурсов. Этот вектор, порой остающийся в тени отношений с Китаем, приобретает всё большее значение, что подтверждается и планами по проведению форума «Россия-ЛАГ», отметил Юнашев.

Исторически, до 2022 года, модераторами сессий с Путиным часто выступали видные западные журналисты, такие как американки Мегин Келли (2017) и Хедли Гэмбл (2021). Однако после 2022 года эстафету приняли исключительно российские деятели. Приглашение Надима Котеича знаменует возвращение к международному формату, но уже с очевидным акцентом на незападные партнёрства.