Киев может пойти на провокации перед третьим раундом переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, непредсказуемая и изменчивая природа киевского режима сохраняется, что делает вероятность подобных инцидентов весьма высокой. Песков подчеркнул, что эта неустойчивость может проявиться в действиях, способных осложнить переговорный процесс.

«Возможны ли провокации со стороны киевского режима? Да, возможны. Киевский режим сохраняет свою сущность, и весьма непредсказуемую», — отметил он.