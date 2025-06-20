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20 июня, 09:09

Песков: РФ ожидает провокаций от Украины перед третьим раундом переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Киев может пойти на провокации перед третьим раундом переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, непредсказуемая и изменчивая природа киевского режима сохраняется, что делает вероятность подобных инцидентов весьма высокой. Песков подчеркнул, что эта неустойчивость может проявиться в действиях, способных осложнить переговорный процесс.

«Возможны ли провокации со стороны киевского режима? Да, возможны. Киевский режим сохраняет свою сущность, и весьма непредсказуемую», — отметил он.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что дата новых переговоров российской и украинской сторон будет согласована на следующей неделе. Он уточнил, что участники уже поделились друг с другом своими проектами меморандумов.

Александр Юнашев
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