Песков: РФ ожидает провокаций от Украины перед третьим раундом переговоров
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Киев может пойти на провокации перед третьим раундом переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По мнению представителя Кремля, непредсказуемая и изменчивая природа киевского режима сохраняется, что делает вероятность подобных инцидентов весьма высокой. Песков подчеркнул, что эта неустойчивость может проявиться в действиях, способных осложнить переговорный процесс.
«Возможны ли провокации со стороны киевского режима? Да, возможны. Киевский режим сохраняет свою сущность, и весьма непредсказуемую», — отметил он.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что дата новых переговоров российской и украинской сторон будет согласована на следующей неделе. Он уточнил, что участники уже поделились друг с другом своими проектами меморандумов.