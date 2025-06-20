«Абсолютно неприемлемый»: В Киеве заявили, что Зеленский стал обузой для всех союзников

Поездка на саммит G7 в Канаде для Владимира Зеленского получилась не очень успешной, ведь он не только не смог добиться значимых результатов для Украины, но и стал «абсолютно неприемлемой» фигурой для США. Об этом сообщил бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего видеоблога на YouTube.

«Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Всё, это реальность, её изменить нельзя. Он стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС. По сути (на саммите) был полный провал и бегство Зеленского, который ничего не получил, максимум ему немного денег всё-таки дали», — отметил он.