«Абсолютно неприемлемый»: В Киеве заявили, что Зеленский стал обузой для всех союзников
Соскин: Визит Зеленского на саммит G7 в Канаде стал сокрушительным провалом
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Поездка на саммит G7 в Канаде для Владимира Зеленского получилась не очень успешной, ведь он не только не смог добиться значимых результатов для Украины, но и стал «абсолютно неприемлемой» фигурой для США. Об этом сообщил бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего видеоблога на YouTube.
«Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Всё, это реальность, её изменить нельзя. Он стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС. По сути (на саммите) был полный провал и бегство Зеленского, который ничего не получил, максимум ему немного денег всё-таки дали», — отметил он.
Более того, Соскин отметил, что сам Зеленский стал деструктивным элементом, который подрывает консенсус западных стран по многим вопросам. Если раньше эти разногласия удавалось сглаживать, то саммит «Большой семёрки» стал поворотным моментом, окончательно обнажившим раскол внутри Запада из-за украинского вопроса.
Напомним, что Зеленский уехал с саммита G7, поняв, что ничего ему там не светит. Журналисты отмечали, что главарь киевского режима выглядел весьма мрачно. Изначально он планировал увидеться там с президентом США Дональдом Трампом, однако тот досрочно покинул мероприятие, поскольку не хотел пересекаться с украинским политиком.