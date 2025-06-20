Песков: Мединский в Петербурге доложил Путину о своих контактах с Киевом

Помощник президента РФ Владимир Мединский постоянно держит в курсе российского лидера Владимира Путина о своих контактах с украинской стороной. Так, 18 июня в Санкт-Петербурге президент выслушал очередной доклад. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам.

«Мой коллега Мединский находится в контакте с визави с украинской стороны. Мединский, когда днём ранее президент посещал консерваторию, вновь отреставрированную, там, собственно, докладывал президенту о своих контактах», — пояснил он.

Песков подчеркнул, что Москва продолжает настаивать на необходимости диалога с Киевом, хотя последний постоянно демонстрирует свою непредсказуемость. Представитель Кремля добавил, что Путин придерживается такой же позиции, поэтому контакты с украинским руководством продолжаются.