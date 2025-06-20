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20 июня, 09:15

Песков: Мединский в Петербурге доложил Путину о своих контактах с Киевом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский постоянно держит в курсе российского лидера Владимира Путина о своих контактах с украинской стороной. Так, 18 июня в Санкт-Петербурге президент выслушал очередной доклад. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам.

«Мой коллега Мединский находится в контакте с визави с украинской стороны. Мединский, когда днём ранее президент посещал консерваторию, вновь отреставрированную, там, собственно, докладывал президенту о своих контактах», — пояснил он.

Песков подчеркнул, что Москва продолжает настаивать на необходимости диалога с Киевом, хотя последний постоянно демонстрирует свою непредсказуемость. Представитель Кремля добавил, что Путин придерживается такой же позиции, поэтому контакты с украинским руководством продолжаются.

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Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский дал интервью The Wall Street Journal по итогам стамбульских переговоров. Однако публикация, по сути, превратилась в полемику: журналисты стремились получить опровержения его слов от украинских официальных лиц.

Александр Юнашев
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