The Wall Street Journal побоялся полностью опубликовать заявления Мединского
Помощник президента РФ Владимир Мединский, Обложка © Алена Бжахова/ТАСС
Помощник президента РФ Владимир Мединский дал интервью The Wall Street Journal по итогам стамбульских переговоров. Однако публикация, по сути, превратилась в полемику: журналисты стремились получить опровержения его слов от украинских официальных лиц. На это обратили внимание наши коллеги из kp.ru.
Материал стал своеобразным противостоянием — между сдержанной откровенностью Мединского и попытками журналистов поставить её под сомнение.
Одной из ключевых тем интервью стало братство народов России и Украины. Мединский подчеркнул, что на Западе сознательно искажают суть конфликта, представляя его как столкновение двух различных культур — тогда как это, по его словам, не соответствует действительности.
Также Мединский сообщил, что стороны обменялись меморандумами с вариантами условий прекращения огня. Однако спустя несколько дней президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения Москвы «ультимативными» и отказался продолжать переговоры в таком формате.
Напомним, что в этом интервью Мединский назвал события на Украине «конфликтом между двумя братьями». Он уточнил, что всё происходящее следует рассматривать как трагедию внутри одного народа, имеющего общую культуру и язык. Кроме того, Мединский объяснил, почему с Россией лучше не вести затяжных войн. В качестве аргумента он сослался на Северную войну XVIII века, заявив, что история показывает способность страны побеждать в затяжных конфликтах.