Помощник президента РФ Владимир Мединский дал интервью The Wall Street Journal по итогам стамбульских переговоров. Однако публикация, по сути, превратилась в полемику: журналисты стремились получить опровержения его слов от украинских официальных лиц. На это обратили внимание наши коллеги из kp.ru.

Материал стал своеобразным противостоянием — между сдержанной откровенностью Мединского и попытками журналистов поставить её под сомнение.

Одной из ключевых тем интервью стало братство народов России и Украины. Мединский подчеркнул, что на Западе сознательно искажают суть конфликта, представляя его как столкновение двух различных культур — тогда как это, по его словам, не соответствует действительности.

Также Мединский сообщил, что стороны обменялись меморандумами с вариантами условий прекращения огня. Однако спустя несколько дней президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения Москвы «ультимативными» и отказался продолжать переговоры в таком формате.