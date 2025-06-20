«Я добил его»: Бублик раскрыл секрет победы над первой ракетной мира Синнером

«Я добил его, ребята. Как это вышло? Не знаю. Я продолжал подавать. Старался быть сосредоточенным. Старался принимать всё, что мог. Он невероятный игрок. Я не думал, что смогу его победить. Это очень быстрое покрытие. Он дал мне шанс. В третьем сете я сделал потрясающий брейк с форхенда. Потом просто продолжал подавать», — сказал Бублик.