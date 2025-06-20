«Я добил его»: Бублик раскрыл секрет победы над первой ракетной мира Синнером
Александр Бублик прокомментировал победу над Янником Синнером на турнире в Галле
Обложка © ТАСС / AP / Lindsey Wasson
Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над первой ракеткой мира Янником Синнером на травяном турнире ATP-500 в Галле. Своим успехом он поделился в интервью после матча, передаёт издание «Чемпионат».
«Я добил его, ребята. Как это вышло? Не знаю. Я продолжал подавать. Старался быть сосредоточенным. Старался принимать всё, что мог. Он невероятный игрок. Я не думал, что смогу его победить. Это очень быстрое покрытие. Он дал мне шанс. В третьем сете я сделал потрясающий брейк с форхенда. Потом просто продолжал подавать», — сказал Бублик.
Матч продлился два часа и закончился со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу казахстанского спортсмена. Бублик (45-я ракетка мира) выполнил 15 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из шести. Теперь он сыграет с чехом Томашем Махачем.
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