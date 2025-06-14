В Британии выставили условие допуска российских и белорусских теннисистов до Уимблдона
Россиян обяжут подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне
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Российские и белорусские теннисисты должны подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2025. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.
«Все условия, необходимые для участия для российских и белорусских теннисистов, желающих участвовать в Уимблдоне-2025, такие же, как и в прошлом году», — цитирует ТАСС сообщение.
Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля. Это единственный турнир Большого шлема на травяном покрытии.
Напомним, действующим чемпионом Уимблдона является испанец Карлос Алькарас. В финале турнира 2024 года он победил Новака Джоковича. Среди женщин лучшей стала чешка Барбора Крейчикова, которая оказалась сильнее итальянки Жасмин Паолини.
А накануне экс-капитан ФК «Спартак» Денис Глушаков поделился положительным прогнозом по возвращению сборной России на международную арену. Спортсмен настроен очень оптимистично: он сказал, что это может случиться даже в 2025 году, а также добавил, что у главы РФС Александра Дюкова стоит задача добиться возвращения национальной российской команды на мировые чемпионаты до 2028 года.