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Регион
14 июня, 11:09

В Британии выставили условие допуска российских и белорусских теннисистов до Уимблдона

Россиян обяжут подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky Business

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucky Business

Российские и белорусские теннисисты должны подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2025. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

«Все условия, необходимые для участия для российских и белорусских теннисистов, желающих участвовать в Уимблдоне-2025, такие же, как и в прошлом году»,цитирует ТАСС сообщение.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля. Это единственный турнир Большого шлема на травяном покрытии.

Напомним, действующим чемпионом Уимблдона является испанец Карлос Алькарас. В финале турнира 2024 года он победил Новака Джоковича. Среди женщин лучшей стала чешка Барбора Крейчикова, которая оказалась сильнее итальянки Жасмин Паолини.

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А накануне экс-капитан ФК «Спартак» Денис Глушаков поделился положительным прогнозом по возвращению сборной России на международную арену. Спортсмен настроен очень оптимистично: он сказал, что это может случиться даже в 2025 году, а также добавил, что у главы РФС Александра Дюкова стоит задача добиться возвращения национальной российской команды на мировые чемпионаты до 2028 года.

Юрий Лысенко
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