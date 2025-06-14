В Британии выставили условие допуска российских и белорусских теннисистов до Уимблдона

Российские и белорусские теннисисты должны подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2025. Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

«Все условия, необходимые для участия для российских и белорусских теннисистов, желающих участвовать в Уимблдоне-2025, такие же, как и в прошлом году», — цитирует ТАСС сообщение.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля. Это единственный турнир Большого шлема на травяном покрытии.