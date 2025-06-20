Глава ФНС Егоров: Все хорошие налогоплательщики, пока не доказано обратное
Глава ФНС Даниил Егоров. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Среди присутствующих на ПМЭФ СМИ кремлёвского пула все являются исправными налогоплательщиками. Об этом на полях форума, отвечая на соответствующий вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева заявил глава ФНС Даниил Егоров, с улыбкой добавив, что будет считать именно так, пока не появится опровержений.
Даниил Егоров о СМИ кремлёвского пула. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Все хорошие, пока не доказано обратное. Моё чутьё ровно это и говорит» — сказал он.
Ранее Life.ru сообщал, что первый вице-премьер России Денис Мантуров лично опробовал новый кроссовер Lada Azimut. Автомобиль был презентован участникам ПМЭФ. Чиновник оценил удобство и эргономику салона, указав на качественно исполненные детали.