Глава ФНС Егоров: Все хорошие налогоплательщики, пока не доказано обратное

Среди присутствующих на ПМЭФ СМИ кремлёвского пула все являются исправными налогоплательщиками. Об этом на полях форума, отвечая на соответствующий вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева заявил глава ФНС Даниил Егоров, с улыбкой добавив, что будет считать именно так, пока не появится опровержений.