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20 июня, 10:41

«На два дня пораньше»: Мединский раскрыл Life.ru, в какой эпохе хотел бы жить

Мединский пошутил о преимуществе жизни «на два дня пораньше»

Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) помощника президента Владимира Мединского спросили, в какую эпоху он хотел бы попасть. В ответ он пошутил, что лучше бы жил на пару дней впереди остальных, чтобы заранее знать биржевые котировки.

Мединский пошутил о преимуществе жизни «на два дня пораньше». Видео © Life.ru

«Жить надо в любую эпоху, но на два дня пораньше, чтобы знать котировки бирж», — пошутил Мединский.

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Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский дал интервью The Wall Street Journal по итогам стамбульских переговоров. Однако публикация, по сути, превратилась в полемику: журналисты стремились получить опровержения его слов от украинских официальных лиц.

Александра Мышляева
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