«На два дня пораньше»: Мединский раскрыл Life.ru, в какой эпохе хотел бы жить
Мединский пошутил о преимуществе жизни «на два дня пораньше»
Обложка © ТАСС / Белкин Алексей
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) помощника президента Владимира Мединского спросили, в какую эпоху он хотел бы попасть. В ответ он пошутил, что лучше бы жил на пару дней впереди остальных, чтобы заранее знать биржевые котировки.
Мединский пошутил о преимуществе жизни «на два дня пораньше». Видео © Life.ru
«Жить надо в любую эпоху, но на два дня пораньше, чтобы знать котировки бирж», — пошутил Мединский.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский дал интервью The Wall Street Journal по итогам стамбульских переговоров. Однако публикация, по сути, превратилась в полемику: журналисты стремились получить опровержения его слов от украинских официальных лиц.