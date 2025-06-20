«На два дня пораньше»: Мединский раскрыл Life.ru, в какой эпохе хотел бы жить

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) помощника президента Владимира Мединского спросили, в какую эпоху он хотел бы попасть. В ответ он пошутил, что лучше бы жил на пару дней впереди остальных, чтобы заранее знать биржевые котировки.

Мединский пошутил о преимуществе жизни «на два дня пораньше». Видео © Life.ru

«Жить надо в любую эпоху, но на два дня пораньше, чтобы знать котировки бирж», — пошутил Мединский.