С 1 июля 2025 года россиян ждут новые надбавки к пенсиям

С 1 июля 2025 года в России изменятся правила пенсионных выплат. Индексации и надбавки затронут отдельные категории пенсионеров. Об этом сообщает телеканал «360».

Граждане, достигшие 80 лет в июне 2025 года, получат 100%-ую надбавку к страховой пенсии — 17 815 рублей, а на Крайнем Севере сумма увеличится за счёт районного коэффициента. Заявления для этого не нужны.

Аналогичное повышение ждёт инвалидов I группы, получивших статус в июне 2025 года, но без повторной надбавки для 80-летних. Пенсионеры, прекратившие работу к июлю 2025 года, получат индексацию накопительной пенсии автоматически. С 2025 года работающим пожилым россиянам начнут индексировать фиксированную часть пенсии, а после выхода на положенный отдых пересчитают выплаты с учётом пропущенных индексаций.

Пенсионеры с иждивенцами (дети или нетрудоспособные родственники) получат надбавку в размере 1/3 фиксированной части пенсии на каждого, но не более чем за трёх. Для этого нужно подать заявление в Соцфонд.

Прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году составит 15 250 рублей, в Москве — 17 897 рублей, в Санкт-Петербурге — 16 623 рубля, на Чукотке — 39 803 рубля. Размер пенсии зависит от пенсионных баллов: для максимума (53 000 рублей) нужен доход 230 000 рублей в месяц в течение 30 лет.

Прожиточный минимум для пенсионеров устанавливается на более низком уровне, так как государство обеспечивает их различными льготами. Эти льготы включают скидки на транспорт, коммунальные услуги, медицинское обслуживание, а также налоговые преференции и меры социальной поддержки.