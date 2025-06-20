С 1 июля 2025 года россиян ждут новые надбавки к пенсиям
Пенсионеры. Обложка © freepik/Drazen Zigic
С 1 июля 2025 года в России изменятся правила пенсионных выплат. Индексации и надбавки затронут отдельные категории пенсионеров. Об этом сообщает телеканал «360».
Граждане, достигшие 80 лет в июне 2025 года, получат 100%-ую надбавку к страховой пенсии — 17 815 рублей, а на Крайнем Севере сумма увеличится за счёт районного коэффициента. Заявления для этого не нужны.
Аналогичное повышение ждёт инвалидов I группы, получивших статус в июне 2025 года, но без повторной надбавки для 80-летних. Пенсионеры, прекратившие работу к июлю 2025 года, получат индексацию накопительной пенсии автоматически. С 2025 года работающим пожилым россиянам начнут индексировать фиксированную часть пенсии, а после выхода на положенный отдых пересчитают выплаты с учётом пропущенных индексаций.
Пенсионеры с иждивенцами (дети или нетрудоспособные родственники) получат надбавку в размере 1/3 фиксированной части пенсии на каждого, но не более чем за трёх. Для этого нужно подать заявление в Соцфонд.
Прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году составит 15 250 рублей, в Москве — 17 897 рублей, в Санкт-Петербурге — 16 623 рубля, на Чукотке — 39 803 рубля. Размер пенсии зависит от пенсионных баллов: для максимума (53 000 рублей) нужен доход 230 000 рублей в месяц в течение 30 лет.
Прожиточный минимум для пенсионеров устанавливается на более низком уровне, так как государство обеспечивает их различными льготами. Эти льготы включают скидки на транспорт, коммунальные услуги, медицинское обслуживание, а также налоговые преференции и меры социальной поддержки.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что в августе и октябре 2025 года некоторым категориям российских пенсионеров пересчитают пенсии. Она пояснила, что для работающих пенсионеров будут учтены индивидуальные коэффициенты, заработанные в 2024 году, но не более трёх баллов в год, причём без необходимости подавать заявления, так как перерасчёт произойдёт автоматически. С 1 октября 2025 года выплаты военных пенсионеров вырастут примерно на 4,5%, также без обращения в Социальный фонд.