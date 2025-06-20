Джаз сквозь поколения: Игорь Бутман вдохновил юных музыкантов на ПМЭФ-2025

В рамках Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» прошла творческая встреча выдающегося джазового музыканта, народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана с учащимися и педагогами эстрадных отделений ведущих детских школ искусств Санкт-Петербурга. Мероприятие, состоявшееся в ДШИ им. Д.С. Бортнянского, стало настоящим мастер-классом в формате живой дискуссии.

Бутман рассказывал об искусстве импровизации и построении музыкальной карьеры. Юные музыканты, грезящие о большой сцене, получили уникальный шанс почерпнуть знания о техниках джаза у маэстро жанра.

«В каждом из этих ребят я увидел не просто желание играть, а настоящую любовь к музыке. Именно с этого начинается путь к большому искусству. Очень важно, что в таких школах уделяется внимание не только технике, но и внутреннему миру музыканта. Джаз требует свободы, смелости и чувствительности — и сегодня я увидел, что у этих молодых исполнителей уже есть это зерно», — отметил музыкант.

Это событие стало ярким примером плодотворного симбиоза профессионального сообщества и системы детского музыкального образования, придав мощный импульс развитию джазовой культуры среди молодёжи Петербурга.

Профессиональное обучение искусству джаза ведётся в Санкт-Петербургских школах искусств, средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Охтинском центре эстетического воспитания. Детей обучают джазовые преподаватели-концертмейстеры, в том числе Зоя Егорова, Николай Поправко, Сергей Емец, Владислав Синеглазов и Дина Синеглазова.