Итальянский шеф-повар запретил ломать спагетти и рассказал Life.ru, чем бы угостил Путина и Трампа

Работающий на ПМЭФ мастер неаполитанской кухни, шеф-повар Раффаэле Эспозито рассказал, что приготовил бы президенту России Владимиру Путину ромовую бабу, а его американскому коллеге Дональду Трампу — пирожное из слоёного теста. А ещё в беседе с корреспондентом Life.ru на полях международного форума он объяснил, как итальянские повара относятся к пицце с ананасами и тем, кто ломает спагетти, — последнюю часть беседы сняли на видео.

Итальянский шеф-повар Раффаэле Эспозито — о пицце с ананасами и сломанных спагетти. Видео © Life.ru

«[Пицца с ананасами?] Нет-нет-нет, сумасшедшая пицца», — рассмеялся он.

Также он внёс ясность в вопрос, который славится своей важностью для итальянцев, — можно ли ломать спагетти? Именно этот вид макаронных изделий ломать не следует, пояснил наш собеседник. Для этого лучше подойдут букатини. Спагетти для итальянцев имеют почти священный статус — и, конечно же, их не надо ломать, добавил он.

А ещё Эспозито признался, что пребывает в восторге от архитектуры Северной столицы. Итальянский мастер-кулинар пообещал посетить город ещё раз — уже как турист.