Итальянский шеф-повар запретил ломать спагетти и рассказал Life.ru, чем бы угостил Путина и Трампа
Повар на ПМЭФ рассказал, что испёк бы Путину ромовую бабу, а Трампу — слойку
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Работающий на ПМЭФ мастер неаполитанской кухни, шеф-повар Раффаэле Эспозито рассказал, что приготовил бы президенту России Владимиру Путину ромовую бабу, а его американскому коллеге Дональду Трампу — пирожное из слоёного теста. А ещё в беседе с корреспондентом Life.ru на полях международного форума он объяснил, как итальянские повара относятся к пицце с ананасами и тем, кто ломает спагетти, — последнюю часть беседы сняли на видео.
Итальянский шеф-повар Раффаэле Эспозито — о пицце с ананасами и сломанных спагетти. Видео © Life.ru
«[Пицца с ананасами?] Нет-нет-нет, сумасшедшая пицца», — рассмеялся он.
Также он внёс ясность в вопрос, который славится своей важностью для итальянцев, — можно ли ломать спагетти? Именно этот вид макаронных изделий ломать не следует, пояснил наш собеседник. Для этого лучше подойдут букатини. Спагетти для итальянцев имеют почти священный статус — и, конечно же, их не надо ломать, добавил он.
А ещё Эспозито признался, что пребывает в восторге от архитектуры Северной столицы. Итальянский мастер-кулинар пообещал посетить город ещё раз — уже как турист.
Ранее Life.ru взял комментарий у присутствующего на ПМЭФ главы ФНС Даниила Егорова. Наш корреспондент спросил у руководителя ведомства, насколько благонадёжными налогоплательщиками он считает присутствующие на мероприятии СМИ. Тот ответил одновременно с юмором и осязаемым намёком на то, что налоги нужно платить исправно.