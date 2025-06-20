Названы регионы-лидеры РФ по состоянию инвестиционного климата

Москва в седьмой раз оказалась лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Итоги очередного рейтинга были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вторую строчку разделили Нижегородская область и Татарстан. Замыкают тройку лидеров Московская область и Башкирия. Далее идут Сахалинская, Тюменская, Калужская, Смоленская и Челябинская области. Санкт-Петербург оказался на шестом месте, на седьмой строчке расположились Крым, Воронежская область и Краснодарский край.

В десятку также вошли Липецкая область, Чечня, Новгородская, Магаданская области и Мордовия. Замыкают топ-10 Свердловская и Саратовская области. Как пояснили в АСИ, рейтинг оценивает условия для ведения бизнеса в каждом регионе и степень конкуренции.