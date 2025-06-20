Венесуэла привезёт в Россию кокуй

Венесуэла планирует начать экспорт алкогольной продукции в Россию, включая ром и традиционный напиток кокуй. Об этом заявила министр народной власти внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой Кальдерон на сессии «Россия — Латинская Америка» в рамках ПМЭФ.

«Мы работаем над началом поставок в Россию рома и венесуэльского кокуя», — отметила министр.

По её словам, Венесуэла готова предложить России не только традиционные латиноамериканские товары, такие как кофе, какао и авокадо, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Кокуй — крепкий алкогольный напиток (50–55%) из сока стебля агавы, производимый в штатах Лара и Фалькон. Его вкус, сочетающий дымные и фруктовые ноты, сравнивают с текилой и мескалем. Напиток можно употреблять как в чистом виде, так и в составе коктейлей.