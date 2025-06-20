Венесуэла привезёт в Россию кокуй
Венесуэла работает над началом поставок традиционного алкоголя в Россию
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Венесуэла планирует начать экспорт алкогольной продукции в Россию, включая ром и традиционный напиток кокуй. Об этом заявила министр народной власти внешней торговли Венесуэлы Коромото Годой Кальдерон на сессии «Россия — Латинская Америка» в рамках ПМЭФ.
«Мы работаем над началом поставок в Россию рома и венесуэльского кокуя», — отметила министр.
По её словам, Венесуэла готова предложить России не только традиционные латиноамериканские товары, такие как кофе, какао и авокадо, но и продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Кокуй — крепкий алкогольный напиток (50–55%) из сока стебля агавы, производимый в штатах Лара и Фалькон. Его вкус, сочетающий дымные и фруктовые ноты, сравнивают с текилой и мескалем. Напиток можно употреблять как в чистом виде, так и в составе коктейлей.
Ранее Life.ru сообщал, что в ближайшее время в России начнутся продажи северокорейского пива Tumangang. Владивостокская компания «Восток-Энергия» получила эксклюзивные права на его импорт и дистрибуцию. Первые поставки ожидаются в магазинах Дальнего Востока в июне, после чего он станет доступен по всей России.