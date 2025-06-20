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20 июня, 11:47

Всё ништяк, вокруг шум: Поставки DJ-пультов и музыкального оборудования в колонии кратно возросли

Mash: Закупки музыкального оборудования для ИК в РФ выросли на 470% с 2022 года

Обложка © Life.ru / Shutterstock AI

Обложка © Life.ru / Shutterstock AI

Объём поставок музыкальных инструментов и аппаратуры в исправительные учреждения России вырос на 470% с 2022 года. Как сообщает Mash, за последние полтора года в колонии поступило около 120 партий оборудования, тогда как за предыдущие пять лет — всего 70.

«В Тверской области для ИК № 7, № 4 и СИЗО закупят электрогитары и ударные установки (акустическую и цифровую) на 100к рублей, а также акустические гитары, диджейские пульты и акустическую систему на 400к рублей», — пишет телеграм-канал.

Значительные вложения сделаны в разных регионах: Иркутская колония получила бас-гитару и профессиональную акустику на 700 тысяч рублей, учреждение в Амурской области — оборудование для съёмок клипов на 530 тысяч. Отличалась Северная столица — в петербургской колонии-поселении №1 установили профессиональные мониторы и звуковую карту.

ФСИН объясняет такие закупки важностью культурно-воспитательной работы с осуждёнными. При этом масштабы финансирования значительно варьируются — от дорогостоящих синтезаторов за 41 тысячу рублей до базовых комплектов струн и барабанных палочек.

Стало известно, чем кормят осуждённых боевиков ВСУ в российских тюрьмах
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Похоже, что жизнь в российских исправительных учреждениях идёт в гору. Ранее Life.ru рассказывал, как один из заключённых петербургского СИЗО «Кресты» опубликовал фото в форме сотрудника ФСИН и кружкой пива в руке. Всё это было снято на личный телефон. Впрочем, не стоит забывать, что свобода и чистая репутация намного ценнее, чем возможность играть в тюремной рок-группе и пить пиво на нарах.

Юрий Лысенко
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