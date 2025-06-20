Всё ништяк, вокруг шум: Поставки DJ-пультов и музыкального оборудования в колонии кратно возросли
Mash: Закупки музыкального оборудования для ИК в РФ выросли на 470% с 2022 года
Обложка © Life.ru / Shutterstock AI
Объём поставок музыкальных инструментов и аппаратуры в исправительные учреждения России вырос на 470% с 2022 года. Как сообщает Mash, за последние полтора года в колонии поступило около 120 партий оборудования, тогда как за предыдущие пять лет — всего 70.
«В Тверской области для ИК № 7, № 4 и СИЗО закупят электрогитары и ударные установки (акустическую и цифровую) на 100к рублей, а также акустические гитары, диджейские пульты и акустическую систему на 400к рублей», — пишет телеграм-канал.
Значительные вложения сделаны в разных регионах: Иркутская колония получила бас-гитару и профессиональную акустику на 700 тысяч рублей, учреждение в Амурской области — оборудование для съёмок клипов на 530 тысяч. Отличалась Северная столица — в петербургской колонии-поселении №1 установили профессиональные мониторы и звуковую карту.
ФСИН объясняет такие закупки важностью культурно-воспитательной работы с осуждёнными. При этом масштабы финансирования значительно варьируются — от дорогостоящих синтезаторов за 41 тысячу рублей до базовых комплектов струн и барабанных палочек.
Похоже, что жизнь в российских исправительных учреждениях идёт в гору. Ранее Life.ru рассказывал, как один из заключённых петербургского СИЗО «Кресты» опубликовал фото в форме сотрудника ФСИН и кружкой пива в руке. Всё это было снято на личный телефон. Впрочем, не стоит забывать, что свобода и чистая репутация намного ценнее, чем возможность играть в тюремной рок-группе и пить пиво на нарах.