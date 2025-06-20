Глава офиса Зеленского Андрей Ермак стал раздражать Штаты из-за того, что политика киевского режима не совпадает с планами Вашингтона. Об этом заявил экс-премьер министр Украины Николай Азаров в беседе с Life.ru.

Мы видим, что Ермак и правда уже не устраивает Штаты, потому что политика, которая проводится Зеленским и его окружением, а Ермак — это ближайшее окружение Зеленского, не соответствует тем задачам, которые перед собой ставят Соединённые Штаты. Николай Азаров Экс-премьер-министр Украины

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв считает, что отношение Штатов к Ермаку — это вопрос психологии. Он пояснил, что, когда интересы полностью не совпадают, это вызывает постоянное раздражение.

«Например, при семейных разводах достаточно часто официально называемая причина это: он не закручивает тюбик зубной пасты или он не поднимает крышку унитаза. Но на самом деле разводятся не по этой причине. Это лишь называют причиной», — отметил политик.

Терпение западных элит Зеленский и его окружение испытывают давно. Просто окружение Трампа, трамписты, могут себе позволить сейчас говорить правду. Украинцы ведут себя по-хамски, делают хамские заявления, и с этим мирились до тех пор, пока они были нужны. Сейчас не мирятся. Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв