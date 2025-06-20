Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 11:45

«Ведут себя по-хамски»: На Украине раскрыли, почему Ермак и Зеленский так бесят США

Экс-премьер Украины Азаров: Ермак раздражает США из-за разницы во взглядах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin / Соцсети Ермака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin / Соцсети Ермака

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак стал раздражать Штаты из-за того, что политика киевского режима не совпадает с планами Вашингтона. Об этом заявил экс-премьер министр Украины Николай Азаров в беседе с Life.ru.

Мы видим, что Ермак и правда уже не устраивает Штаты, потому что политика, которая проводится Зеленским и его окружением, а Ермак — это ближайшее окружение Зеленского, не соответствует тем задачам, которые перед собой ставят Соединённые Штаты.

Николай Азаров

Экс-премьер-министр Украины

Мы видим, что Ермак и правда уже не устраивает Штаты, потому что политика, которая проводится Зеленским и его окружением, а Ермак — это ближайшее окружение Зеленского, не соответствует тем задачам, которые перед собой ставят Соединённые Штаты.
Мы видим, что Ермак и правда уже не устраивает Штаты, потому что политика, которая проводится Зеленским и его окружением, а Ермак — это ближайшее окружение Зеленского, не соответствует тем задачам, которые перед собой ставят Соединённые Штаты.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв считает, что отношение Штатов к Ермаку — это вопрос психологии. Он пояснил, что, когда интересы полностью не совпадают, это вызывает постоянное раздражение.

«Например, при семейных разводах достаточно часто официально называемая причина это: он не закручивает тюбик зубной пасты или он не поднимает крышку унитаза. Но на самом деле разводятся не по этой причине. Это лишь называют причиной», — отметил политик.

quote

Терпение западных элит Зеленский и его окружение испытывают давно. Просто окружение Трампа, трамписты, могут себе позволить сейчас говорить правду. Украинцы ведут себя по-хамски, делают хамские заявления, и с этим мирились до тех пор, пока они были нужны. Сейчас не мирятся.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв

«Врут даже в таком»: В Раде главу офиса Зеленского Ермака уличили во лжи
«Врут даже в таком»: В Раде главу офиса Зеленского Ермака уличили во лжи

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что встреча Ермака с Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Глава Офиса президента Украины встретил американского чиновника в коридоре. Сообщается, что ранее офис вице-президента США Джей Ди Вэнса не ответил на запрос о проведении встречи.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Комментарии Лайфу
  • США
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar