Оперативная карма: Полиция в прямом эфире заломала стримера, оскорбившего флаг РФ

В Санкт-Петербурге задержали треш-стримера, который за донат в 1000 рублей в эфире поглумился над российским триколором. Сам момент внезапной для «контент-мейкера» встречи с силовиками произошёл в момент очередной прямой трансляции. Эпизод опубликовала глава ЛБИ Екатерина Мизулина в телеграм-канале.

Задержание петербургского треш-стримера. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

«Треш-стример из Санкт-Петербурга за донат в тысячу рублей в ходе прямой трансляции поглумился над флагом России. Вчера мне многие писали по этому поводу. Сегодня его задержали сотрудники полиции прямо в ходе стрима. В отношении него Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в публикации.

В ролике видно, как молодой человек общается со зрителями на спортивной площадке и выполняет очередной «челлендж» ради пожертвований. Парень внимательно смотрит в камеру и что-то настраивает, как вдруг, словно из ниоткуда, позади него возникает оперативник, хватает молодого человека, исчезая с ним из кадра. Вскоре они оба ненадолго попадают в объектив — парень старается освободиться из хватки правоохранителя. Слышны звуки борьбы.

До этого в Сети появилась другая трансляция не самого разумного стримера. На ней он, вероятно, находясь у себя дома, сорвал со стены флаг России с изображённым на нём президентом Владимиром Путиным, и швырнул его в сторону. Всё это молодой человек проделал, потому что кто-то из зрителей пообещал ему 1000 рублей. Едва ли приобретённые проблемы с законом и уголовное дело того стоили.