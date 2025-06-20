Психолог рассказала Life.ru, как вылезти из дофаминовой ямы, выкопанной дождливым июнем

Когда приходит долгожданное лето — большинство людей ждут тепла, солнца, воздуха, а когда оно начинает напоминать осень — эти ожидания превращаются в неоправданные, а это, как известно, крайне неприятно. Можно сказать, что погода — тот ещё абъюзер — устроила эмоциональные качели. Однако на самом деле их устроили мы сами, рассказала клинический психолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru.

«В тот момент, когда мы ждали, ждали и дождались, — происходит выработка дофамина, к нему присоединяется серотонин — для стабилизации счастья, приведения в блаженство нашего организма. Только мы расслабились — погода поменялась, мы не успели насладиться, а уж тем более перестроиться, — серотониновый обрыв — почва ускользает из-под ног, и вот уже мы летим с солнечных +25 в мокрые +12, оказываясь в дофаминовой яме», — отметила эксперт.

Она рассказала, что дофамин отвечает за формирование мотивации, получение удовольствия, любопытство, желание искать ответы на вопросы и узнавать что-то новое, а также за улучшение когнитивных функций, формирование привязанности и раскрытие творческого потенциала. Серотонин дарит чувство собственной важности, помогает регулировать беспокойство и тревогу, уменьшать депрессивный фон.

Как не попасть в ловушку и не провалиться в дофаминовою яму

1. Развитие mindfulness (осознанности). Этот навык, по словам психолога, помогает быть в процессе здесь и сейчас, а значит, не стоит создавать неоправданных ожиданий. Осознанность даёт возможность замечать больше деталей вокруг, тратя на это меньше энергии.

2. Поиск гармонии. Баланс обеспечит плавный переход и работу гормонов счастья и всего организма. Эксперт отметила, что, если человек уже провалился в дофаминовую или серотониновую яму, — придётся напрячься, чтобы из них вылезти, а это достигается только путём методичного, сбалансированного подъёма, для этого необходимо исключить все сиюминутные стимуляторы — употребление психоактивных веществ: алкоголь, сигареты, наркотики и т.п., соцсети, бесконечный новостной поток, взбаламученных людей.

3. Восстановление режима. Организму необходимо спать, во время сна происходят важнейшие процессы. Кроме того, правильное питание поможет наладить гормональный фон. Твёрдый сыр с орехами и фруктами — отличный набор для счастья, считает эксперт. Также не стоит забывать про физические нагрузки.

Не мечтайте, что погода сделает всё за вас, — это странно. Займитесь собой, обращайте внимание на себя в том месте и моменте, в котором находитесь. Введите полезные привычки. Позволяйте себе немного шалостей — петь, танцевать, фантазировать. Так вы сможете не мёрзнуть и не мокнуть, а блеснуть хорошим самочувствием, стилем и уверенностью. Психолог Ирина Коржаева

«Обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас: сочная, яркая трава, непыльный воздух, серое, но такое близкое небо, неяркое и мягкое, дарящее жизненную влагу земле. Звуки ветра, дождя, местности, если прислушаться, то гормональное счастье превратит эту какофонию в музыку», — заключила эксперт.